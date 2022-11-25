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38 минут назад

Цена на российскую нефть рекордно упала

Елена Прошина

Цена на российскую нефть резко падает на фоне грядущего вступления в силу европейских санкций. 22 ноября стоимость сорта Urals с отгрузкой из Новороссийска и Приморска рухнула до 52 долларов за баррель. Это рекордно низкая цена с конца 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Цена на российскую нефть резко упала
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что эта цена намного ниже, чем тот потолок цен, который предлагают ввести в Евросоюзе – актуальное обсуждение по поводу ограничения на цену велось на уровне 65-70 долларов за баррель.

Издание предполагает, что цену обрушил сам факт введения санкций, которые начнут действовать с 5 декабря. Стоимость сорта Urals отстает от котировок на эталонный сорт Brent более чем на 30 долларов. Кроме того, это почти на 20 долларов ниже, чем заложенный в российский бюджет уровень в 70,1 доллара за баррель.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что введение потолка цен на нефть из России может привести к тяжелым последствиям.

Рынки,Владимир Путин,ЕС,
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