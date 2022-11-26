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59 минут назад

В России упростят лицензирование производства лекарств

ТК «Звезда»

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому упрощенный порядок предоставления лицензий на производство лекарственных средств будет действовать на постоянной основе с 2023 года. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Правительства РФ.

В России упростят лицензирование производства лекарств
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Упрощенный порядок позволяет производителям направлять в Минпромторг пакет электронных документов, необходимых для получения лицензий, с помощью единого портала госуслуг. Министерство проверяет сведения и соответствие заявителя установленным требованиям с использованием межведомственных информационных систем. При этом срок выдачи лицензий сокращается с 45 до 30 рабочих дней», - говорится в сообщении.

В сообщении российского правительства отмечается, что на данный момент такой порядок действует в рамках эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов в сфере разрешительной деятельности, который был запущен правительством в августе 2021 года. Его целью является отработка практику выдачи максимального числа разрешений и лицензий, которые доступны к оформлению в электронной форме, через портал госуслуг.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что в российских регионах сформирован запас лекарственных препаратов на несколько месяцев. Министр на правительственном часе в Государственной думе РФ выразил признательность депутатам за введение маркировки лекарственных препаратов.

До этого мы рассказывали, как идут поставки лекарств в города Запорожья. В области был запущен процесс нормализации ценовой политики и оптимизацию снабжения товаров на аптечный рынок.

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