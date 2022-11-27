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1 час назад

"Трудно себе представить": Шольц о запуске второй нитки "Северного потока - 2"

Илья Родин

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает маловероятным ввод в эксплуатацию второй нитки трубопровода «Северный поток-2». Об этом пишет журнал Focus.

Шольца спросили о запуске второй нитки "Северного потока - 2"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Журналист спросил канцлера о том, будет ли в дальнейшем введена в эксплуатацию оставшаяся нитка «Северного потока-2».

«Я думаю, что это трудно себе представить», - ответил ему Олаф Шольц.

Канцлер отметил, что вместе с тем «стена вокруг Европы возведена не будет».

Путин оценил перспективы запуска «Северного потока — 2»

Напомним, что 12 октября глава России Владимир Путин заявил, что Москва готова начать поставки газа в европейские страны по уцелевшей ветке экспортного трубопровода. В том числе и дополнительных объемов.

Рынки,Олаф Шольц,Владимир Путин,
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