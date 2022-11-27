Шольца спросили о запуске второй нитки "Северного потока - 2"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает маловероятным ввод в эксплуатацию второй нитки трубопровода «Северный поток-2». Об этом пишет журнал Focus.

Журналист спросил канцлера о том, будет ли в дальнейшем введена в эксплуатацию оставшаяся нитка «Северного потока-2».

«Я думаю, что это трудно себе представить», - ответил ему Олаф Шольц.

Канцлер отметил, что вместе с тем «стена вокруг Европы возведена не будет».