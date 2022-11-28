Рост акций «Соллерс» на Мосбирже превысил 18%

Стоимость акций "Соллерс" на Московской бирже росла на 18,76%, до 250 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:11 мск.

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По данным биржи на 10:30 мск, стоимость акций компании замедлила рост до 15,68%, они торгуются по 243,5 руб. за бумагу.

Котировки пошли вверх после новостей о том, что "Соллерс" 26 ноября запустил серийное производство двух моделей легких коммерческих автомобилей "Арго" и "Атлант".

О "Соллерсе"

Компания "Соллерс" управляет заводами во Владивостоке, Елабуге и Ульяновске. После ухода иностранных партнеров "Соллерс" планирует развивать производство самостоятельно. Компания "Соллерс авто" планирует в 2023 году перезапустить автомобильный завод во Владивостоке (ранее "Мазда Соллерс", на нем собирались кроссоверы CX-5, CX-9 и седан Mazda 6) и начать выпуск новой модельной линейки.