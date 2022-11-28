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1 час назад

Криптобиржа Bitfront объявила о закрытии

Lenta.ru

Криптобиржа Bitfront, основанная разработчиками блокчейна LINE, объявила о закрытии. Платформа прекратила регистрацию новых пользователей, а также операции с кредитными картами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте площадки.

Популярная криптобиржа объявила о закрытии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 30 декабря будут остановлены торговые операции, внесение средств, а снятие средств будет доступно до 31 марта 2023 года.

Эта платформа основана в 2020 году, суточный объем торгов за последние 24 часа на бирже составил 55 миллионов долларов, по данным CoinMarketCap. За последнюю неделю площадку посетили около 11 тысяч пользователей.

В октябре стало известно, что криптобиржа Сryptopay, основателем которой является выходец из России Дмитрий Гуняшов, решила поддержать санкции Евросоюза и перестать обслуживать россиян. Вывод денег возможен только через службу поддержки и только на личный банковский счет в Европейской экономической зоне и ЕС.

Ранее крупный сервис криптовалютных кошельков Blockchain.com предупредил о блокировке учетных записей российских пользователей.

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