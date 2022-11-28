Страны Евросоюза поставили Еврокомиссии «своего рода ультиматум» по вопросу установления лимита цены на газ. Об этом заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, слова которой приводит РИА Новости.

Комментируя предложение Еврокомиссии по созданию в ЕС временного механизма корректировки рынка газа в качестве меры для борьбы с энергетическим кризисом, министр заявила, что в текущем виде (275 евро за мегаватт час) его «лучше было бы его не вводить и не посылать рынку сигнал европейской беспомощности и бездействия комиссии».

«Так этот документ нужно воспринимать», — добавила Москва.

Она отметила, что Польша создала инициативную группу и ведет «интенсивную» работу по этому вопросу совместно с Бельгией, Италией и Грецией, что позволит переработать документ и представить его на голосование. По ее словам, на последней министерской встрече в Брюсселе большинство стран ЕС отказались голосовать «по вопросу документа на тему газовой солидарности», который она назвала «очень важной платформой для совместных закупок газа и по вопросу распоряжения упрощающего процедуры при инвестициях в возобновляемые источники энергии», потому что приоритетом для блока сейчас является лимит цены на газ.

«Европейские страны поставили комиссии своего рода ультиматум, что будут голосовать над этими двумя документами в момент, когда на столе будет рациональный, осмысленный документ с максимальной ценой на газ», — пояснила министр.