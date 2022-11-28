Спрос на российскую пшеницу превысил предложение

Министерство снабжения и внутренней торговли арабской республики сообщило о существенном превышении спроса над предложением на первых торгах российской пшеницей на товарной бирже Египта. Об этом написал новостной портал «Аль-Яум ас-Сабиа», передает ТАСС.

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Подчеркивается, что спрос на нее на 64,83% превысил первоначальное предложение министерства.

Согласно данным ведомства, на торги выставили 12 тыс. тонн российской пшеницы по цене 9 750 египетских фунтов ($398) за тонну. В общей сложности было направлено 28 запросов почти на 20 тонн пшеницы из Российской Федерации. Министерство указало на заключение 18 действительных контрактов. Предстоящие торги запланированы на 30 ноября.

Накануне египетская товарная биржа начала работу с торгов зерном, которое было импортировано из РФ .