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1 час назад

ЕС вновь не смог договориться о потолке цен на нефть РФ

Елена Прошина

Страны Евросоюза снова не смогли договориться о потолке цен на российскую нефть. Об этом сообщает Reuters.

Польша помешала ЕС договориться о потолке цен на российскую нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, страны ЕС уже подготовили юридические тексты, но прийти к соглашению пока не могут. Известно, что сегодня, 28 ноября, европейские государства обсуждали потолок цен на уровне 62 долларов за баррель. Однако Польша и страны Прибалтики не согласились с такой ценой, по-прежнему считая ее «завышенной».

Изначально Еврокомиссия предлагала установить ограничение на российскую нефть в районе 65-70 долларов за баррель. Тогда против также выступили Польша и страны Прибалтики, называя лимит «завышенным». При этом Греция, Кипр и Мальта наоборот призвали установить более высокий потолок. Переговоры по данному вопросу переносились не один раз. Первая встреча состоялась 23 ноября.

Рынки,Еврокомиссия,ЕС,
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