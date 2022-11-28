Польша помешала ЕС договориться о потолке цен на российскую нефть

Страны Евросоюза снова не смогли договориться о потолке цен на российскую нефть. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, страны ЕС уже подготовили юридические тексты, но прийти к соглашению пока не могут. Известно, что сегодня, 28 ноября, европейские государства обсуждали потолок цен на уровне 62 долларов за баррель. Однако Польша и страны Прибалтики не согласились с такой ценой, по-прежнему считая ее «завышенной».
Изначально Еврокомиссия предлагала установить ограничение на российскую нефть в районе 65-70 долларов за баррель. Тогда против также выступили Польша и страны Прибалтики, называя лимит «завышенным». При этом Греция, Кипр и Мальта наоборот призвали установить более высокий потолок. Переговоры по данному вопросу переносились не один раз. Первая встреча состоялась 23 ноября.