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1 час назад

Стало известно о возобновлении Молдавией реверса газа на Украину

Лера Букина

Молдавия возвращается к реверсным поставкам газа на украинскую территорию, остановленным 28 ноября. Об этом со ссылкой на данные операторов сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что на сегодняшний день на главном пути поставки российского газа в Молдавию - пограничной газоизмерительной станции «Гребеники» - номинации заявлены в прямом и в реверсном направлении.

Молдавия оплатила «осевший» на Украине газ

Реверсом на Украину могут вернуться 3,9 млн куб. м из 6,1 млн куб. м, которые заявлены к транзиту в Молдавию.

Украинская компания «Оператор ГТС Украины» сообщила о принятии от «Газпрома» заявки на транзит на вторник в объеме 42,4 млн куб. м. Уровень совпадает с тем, что был днем ранее.

Накануне «Газпром» сообщил, что компании «Молдовагаз» удалось устранить нарушения по оплате российского газа, «осевшего» на украинской территории. Холдинг проинформировал о том, что подача газа на станцию «Суджа» для транзита в Молдавию не снизится. Как отмечалось, средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, «Газпром» получил.

Российская компания также обратила внимание на то, что она может в дальнейшем сократить или полностью прекратить поставки газа в случае нарушения их оплаты.

Рынки,Газпром,
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