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25 минут назад

Физлиц впервые допустили к сделкам с цифровыми финансовыми активами

ТАСС

Первая в России сделка по приобретению цифровых финансовых активов (ЦФА) с участием физических лиц состоялась на платформе "Атомайз", говорится в сообщении платформы.

Физлицам разрешили сделки с цифровыми финансовыми активами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Розничные инвесторы приобрели на вторичном рынке цифровые финансовые активы на палладий. Дата погашения выпуска - 8 декабря 2022 года. Эмитент гарантирует выплату полной рыночной стоимости палладия на эту дату", - отмечается в сообщении.

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Ранее сделки с цифровыми финансовыми активами совершались только между юридическими лицами. Доступ к ЦФА для широкой розничной аудитории был открыт впервые. Партнерами платформы в этой сделке выступили "Вектор икс" как продавец и "Открытие инвестиции" как брокер, который привлек инвесторов.

"Сделка иллюстрирует, как работает вторичная торговля ЦФА. Наполнение этого сегмента повысит ликвидность цифровых финансовых активов. "Атомайз" будет расширять партнерскую программу с банками и брокерами, чтобы физические лица могли торговать ЦФА в разных цифровых каналах, включая привычные для них банковские приложения", - прокомментировала генеральный директор "Атомайз" Екатерина Фроловичева.

Ранее зампред правления Сбербанка Анатолий Попов сообщал, что банк завершает тестирование платформы по выпуску ЦФА и планирует открыть доступ всем желающим к своей платформе а до конца 2022 года разрешить на платформе операции для физлиц и запустить NFT.

"Атомайз" (входит в группу "Интеррос") - первая токенизационная платформа, получившая от Банка России статус оператора информационной системы по выпуску и обращению цифровых финансовых активов (ЦФА). Решение "Атомайз" на базе блокчейна и смарт-контрактов позволяет бизнесу работать напрямую с инвесторами и привлекать финансирование через ЦФА. В 2022 году на платформе "Атомайз" состоялись около 10 выпусков. В июле "Атомайз", выпустила первый российский индустриальный цифровой финансовый актив - эмитентом токена, обеспеченного палладием, стало подразделение палладиевого фонда "Норникеля" Global Palladium Fund.

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