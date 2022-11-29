Физлицам разрешили сделки с цифровыми финансовыми активами

Первая в России сделка по приобретению цифровых финансовых активов (ЦФА) с участием физических лиц состоялась на платформе "Атомайз", говорится в сообщении платформы.

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"Розничные инвесторы приобрели на вторичном рынке цифровые финансовые активы на палладий. Дата погашения выпуска - 8 декабря 2022 года. Эмитент гарантирует выплату полной рыночной стоимости палладия на эту дату", - отмечается в сообщении.

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Ранее сделки с цифровыми финансовыми активами совершались только между юридическими лицами. Доступ к ЦФА для широкой розничной аудитории был открыт впервые. Партнерами платформы в этой сделке выступили "Вектор икс" как продавец и "Открытие инвестиции" как брокер, который привлек инвесторов.

"Сделка иллюстрирует, как работает вторичная торговля ЦФА. Наполнение этого сегмента повысит ликвидность цифровых финансовых активов. "Атомайз" будет расширять партнерскую программу с банками и брокерами, чтобы физические лица могли торговать ЦФА в разных цифровых каналах, включая привычные для них банковские приложения", - прокомментировала генеральный директор "Атомайз" Екатерина Фроловичева.

Ранее зампред правления Сбербанка Анатолий Попов сообщал, что банк завершает тестирование платформы по выпуску ЦФА и планирует открыть доступ всем желающим к своей платформе а до конца 2022 года разрешить на платформе операции для физлиц и запустить NFT.