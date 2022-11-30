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47 минут назад

Турция резко сократила закупки российского топлива

Lenta.ruиещё 2

В октябре Турция на четверть снизила ввоз угля, нефти и газа из России по сравнению с сентябрем в денежном выражении. Российские компании получили за эти товары 3,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на внешнеторговые данные Турецкого института статистики (Turkstat).

Турция резко сократила закупки российского топлива
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что в целом импорт российских товаров в Турцию в октябре составил чуть менее пяти миллиардов долларов, а в январе — октябре — почти 50 миллиардов долларов. Однако в годовом выражении поставки угля и углеводородов из России в октябре увеличились в 2,9 раза.

Ранее в РФ увидели угрозу в решении Турции по страховке судов. Российский зерновой союз (РЗС) считает, что решение турецкой стороны запретить проход через Босфор судов без страховки P&I может осложнить поставки продовольствия, поскольку компании не станут рисковать и сотрудничать с российскими перевозчиками.

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