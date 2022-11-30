Турция резко сократила закупки российского топлива

В октябре Турция на четверть снизила ввоз угля, нефти и газа из России по сравнению с сентябрем в денежном выражении. Российские компании получили за эти товары 3,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на внешнеторговые данные Турецкого института статистики (Turkstat).

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Отмечается, что в целом импорт российских товаров в Турцию в октябре составил чуть менее пяти миллиардов долларов, а в январе — октябре — почти 50 миллиардов долларов. Однако в годовом выражении поставки угля и углеводородов из России в октябре увеличились в 2,9 раза.