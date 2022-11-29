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19 часов назад

Центробанк не будет выкупать заблокированные российские активы

Вечерняя Москваиещё 1

Центробанк не будет выкупать заблокированные российские активы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Центральный банк Российской Федерации не рассматривает вариант выкупа заблокированных активов. Об этом во вторник, 29 ноября, говорится в соответствующем заявлении финансового регулятора.

В тексте документа сообщается, что на текущий момент участники рынка предпринимают все возможные усилия для решения проблемы, связанной с заблокированными активами, в том числе в судебном порядке.

Банк России в свою очередь взаимодействует с финансовыми организациями по этим вопросам для адекватного регулирования рисков. Регулятор уже ввел определенные послабления для признания убытков банков по заблокированным активам, передает официальный сайт ЦБ РФ.

Поддержка инвестиций российских граждан в иностранные активы на государственном уровне в документе Центробанка названа нецелесообразной. В связи с этим ЦБ рассматривает предоставление льгот исключительно по российским активам.

До этого сообщалось, что Российское Министерство финансов рассматривает возможность обмена активов отечественных инвесторов, которые были заморожены за границей, на имеющиеся в стране иностранные активы.

Рынки,Банк России,
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