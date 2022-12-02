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35 минут назад

Bloomberg: цены на газ в Европе начали расти из-за прихода арктического циклона

Газета.Ruиещё 4

Газ в Европе подорожал из-за прихода холодов из Арктики, пишет Bloomberg.

Арктический циклон поднял цены на газ в Европе
Фото: Газета.ruГазета.ru

В декабре ожидается резкое похолодание, которое может значительно увеличить спрос по сравнению с достаточно теплым ноябрем.

Цены на газ начали расти на фоне безветренной погоды, она снижает выработку ветровых электростанций.

В декабре в Европе наступят первые серьезные морозы, температура опустится ниже средних значений.

Изначально более мягкая осень позволила коммунальным службам пополнить хранилища, но затяжные холода могут их опустошить.

Газ в Европе по итогам ноября подорожал на 18%.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что цена на газ в Европе к концу зимы может подскочить до нескольких тысяч долларов за тысячу кубометров.

Рынки,Игорь Юшков,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,
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