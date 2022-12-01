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1 час назад

В ООН пообещали возобновить экспорт российского аммиака через Украину

Лера Букина

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил о скором заключении соглашения, которое предполагает возобновление экспорта российских аммиачных удобрений через трубопровод по территории Украины в порт Одессы. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на мероприятии Reuters NEXT, передает РИА Новости.

В ООН пообещали возобновить экспорт российского аммиака через Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы движемся к этому на этой неделе»,— подчеркнул он.

Гриффитс указал на важность данного шага. Он отметил, что экспорт аммиачных удобрений из России может начаться в течение одной-двух недель в связи с осведомленностью о деталях данной операции.

В ноябре президент России Владимир Путин указал на планы провести переговоры с ООН по возобновлению работы аммиакопровода Тольятти—Одесса.

Украинский президент Владимир Зеленский не исключал заключения соглашение о транзите российского аммиака. При этом он заявлял, что обмен пленными в формате «все на всех» станет условием для этого.

В миссии России при ООН сообщали о ведении обсуждения транзита аммиака в рамках зерновой сделки «на различном уровне».

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