В ООН пообещали возобновить экспорт российского аммиака через Украину

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил о скором заключении соглашения, которое предполагает возобновление экспорта российских аммиачных удобрений через трубопровод по территории Украины в порт Одессы. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на мероприятии Reuters NEXT, передает РИА Новости.

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«Мы движемся к этому на этой неделе»,— подчеркнул он.

Гриффитс указал на важность данного шага. Он отметил, что экспорт аммиачных удобрений из России может начаться в течение одной-двух недель в связи с осведомленностью о деталях данной операции.

В ноябре президент России Владимир Путин указал на планы провести переговоры с ООН по возобновлению работы аммиакопровода Тольятти—Одесса.

Украинский президент Владимир Зеленский не исключал заключения соглашение о транзите российского аммиака. При этом он заявлял, что обмен пленными в формате «все на всех» станет условием для этого.