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31 минуту назад

"Тинькофф инвестиции" подали заявление на разблокировку активов

ТАСС

Компания "Тинькофф инвестиции" 30 ноября запросила у Минфина Бельгии лицензию, которая позволит перевести активы клиентов брокера из санкционного Национального расчетного депозитария (НРД) в другие места хранения. Таким образом, бумаги и деньги на счетах будут разблокированы и клиенты снова смогут ими распоряжаться, следует из сообщения компании.

«Тинькофф инвестиции» подали заявление на разблокировку активов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Тинькофф инвестиции" подали запрос на разблокировку всех активов тех клиентов, которые не попали под санкции ЕС и блокирующие санкции США. Речь идет как о ценных бумагах, так и о денежных средствах, застрявших в Euroclear. Это дивиденды, купоны и выплаты клиентам при погашении облигаций.

Сроки разблокировки будут зависеть от скорости европейского регулятора, о решении которого "Тинькофф" сообщит дополнительно.

В компании добавили, что необходимости в индивидуальной подаче заявления на разблокировку нет, так как подано коллективное заявление. Однако в случае желания подать еще и индивидуальную заявку в "Тинькофф" просят указывать, что активы были также заявлены в рамках общего заявления "Тинькофф инвестиции" (это позволит европейскому регулятору избежать путаницы).

В компании добавили, что о разморозке франков пока речи не идет, так как они заблокированы по другой причине, и решение по этому вопросу в проработке.

Рынки,Тинькофф банк,ЕС,
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