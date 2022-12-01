«Тинькофф инвестиции» подали заявление на разблокировку активов

Компания "Тинькофф инвестиции" 30 ноября запросила у Минфина Бельгии лицензию, которая позволит перевести активы клиентов брокера из санкционного Национального расчетного депозитария (НРД) в другие места хранения. Таким образом, бумаги и деньги на счетах будут разблокированы и клиенты снова смогут ими распоряжаться, следует из сообщения компании.

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"Тинькофф инвестиции" подали запрос на разблокировку всех активов тех клиентов, которые не попали под санкции ЕС и блокирующие санкции США. Речь идет как о ценных бумагах, так и о денежных средствах, застрявших в Euroclear. Это дивиденды, купоны и выплаты клиентам при погашении облигаций.

Сроки разблокировки будут зависеть от скорости европейского регулятора, о решении которого "Тинькофф" сообщит дополнительно.

В компании добавили, что необходимости в индивидуальной подаче заявления на разблокировку нет, так как подано коллективное заявление. Однако в случае желания подать еще и индивидуальную заявку в "Тинькофф" просят указывать, что активы были также заявлены в рамках общего заявления "Тинькофф инвестиции" (это позволит европейскому регулятору избежать путаницы).