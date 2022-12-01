Цена газа в Европе побила октябрьский рекорд

Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов поднялась выше $1 750 за 1 тыс. куб. м впервые с середины октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня составляет более 11%.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 777 за 1 тыс. куб. м, или €164,965 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).