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1 час назад

Цена газа в Европе превысила $1 750 за 1 тыс. куб. м впервые с октября

ТАСС

Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов поднялась выше $1 750 за 1 тыс. куб. м впервые с середины октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня составляет более 11%.

Цена газа в Европе побила октябрьский рекорд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 777 за 1 тыс. куб. м, или €164,965 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

ЕС полностью заместил выбывший российский газ

Цена газа в Европе растет на постепенно увеличивающемся отборе газа из хранилищ из-за похолодания и сокращения в последние дни средней доли ветрогенерации в выработке электроэнергии.

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