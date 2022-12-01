Путин призвал покупать российские товары

Такое заявление президент сделал на встрече с участниками Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства «Сириус».

«Я всегда об этом говорил. Повторяю еще раз: покупайте российские товары», – сказал Путин.

1 декабря Владимир Путин посетил II Конгресс молодых ученых в Краснодарском крае. Мероприятие прошло в день открытия конгресса на площадке Парка науки и искусств «Сириус». В разговоре принимают участие молодые исследователи, слушатели программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования, а также победители конкурса «Лидеры России».