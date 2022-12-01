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29 минут назад

СМИ: Москва обернет в свою пользу потолок цен на нефть

Илья Родин

Введение ограничения цен на нефть из России со стороны Запада не лишит Москву сырьевых доходов, а, наоборот, приумножит их. Об этом в статье для портала Oil Price заявила обозреватель Ирина Слав.

СМИ: Москва обернет в свою пользу потолок цен на нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт напомнила, что Москва неоднократно предостерегала от попыток искусственно регулировать цены на нефть, предупреждала об ответных мерах. По ее мнению, такая реакция была вполне предсказуемой.

Слав уточнила, что лидеры стран Евросоюза продолжают спорить об уровне потолка. Польша и страны Балтии призывают ввести планку в размере $30 за баррель, то есть, не выше себестоимости. Другие страны предлагают установить потолок в $65-$70 долларов за баррель.

ЕК выступила с предложением по потолку цен на российскую нефть

По ее словам, потолок в $65 вполне сопоставим с рыночными ценами на российское золото. Соответственно, он не окажет значительное воздействие на Москву.

Вместе с тем, полагает аналитик, ЕС не сможет договориться об уровне потолка, так как у государств слишком разные о нем представления. В итоге, Европе придется ввести эмбарго.

Это, в конечном итоге, может привести к увеличению российских доходов, резюмировала Слав.

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