Стало известно, когда состоятся первые биржевые торги углем

Первые торги углем на бирже состоятся в январе - феврале 2023 года. В качестве эксперимента Федеральная антимонопольная служба предложила проводить одну сессию в неделю, говорится в сообщении ведомства.
"Первые биржевые торги углем состоятся в январе - феврале 2023 года. Такое решение приняли 2 декабря на первом заседании Биржевого комитета по углю ведомства. ФАС России в качестве эксперимента предлагает проводить торги один раз в неделю. После получения первых результатов регулярность продаж может быть пересмотрена", - говорится в сообщении.
В ФАС уточнили, что в настоящее время проводится техническая подготовка всех участников процесса. В декабре компаниям необходимо пройти регистрацию и сертификацию на бирже.
Ранее Министерство энергетики РФ и ФАС опубликовали совместный приказ, согласно которому минимальный объем продаж энергетического угля марок Д и ДГ на бирже составит 10%.
Биржевая торговля углем позволит дополнительно обеспечить необходимыми объемами внутренний рынок, сформирует рыночные отечественные биржевые индикаторы, создаст еще один прозрачный канал сбыта товара и цифровизирует угольную отрасль.