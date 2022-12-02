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5 часов назад

Первые биржевые торги углем состоятся в январе - феврале 2023 года

ТАСС

Первые торги углем на бирже состоятся в январе - феврале 2023 года. В качестве эксперимента Федеральная антимонопольная служба предложила проводить одну сессию в неделю, говорится в сообщении ведомства.

Стало известно, когда состоятся первые биржевые торги углем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Первые биржевые торги углем состоятся в январе - феврале 2023 года. Такое решение приняли 2 декабря на первом заседании Биржевого комитета по углю ведомства. ФАС России в качестве эксперимента предлагает проводить торги один раз в неделю. После получения первых результатов регулярность продаж может быть пересмотрена", - говорится в сообщении.

В ФАС уточнили, что в настоящее время проводится техническая подготовка всех участников процесса. В декабре компаниям необходимо пройти регистрацию и сертификацию на бирже.

Ранее Министерство энергетики РФ и ФАС опубликовали совместный приказ, согласно которому минимальный объем продаж энергетического угля марок Д и ДГ на бирже составит 10%.

Биржевая торговля углем позволит дополнительно обеспечить необходимыми объемами внутренний рынок, сформирует рыночные отечественные биржевые индикаторы, создаст еще один прозрачный канал сбыта товара и цифровизирует угольную отрасль.

Рынки,Минэнерго России,ФАС России,
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