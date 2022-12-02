Стало известно, когда состоятся первые биржевые торги углем

"Первые биржевые торги углем состоятся в январе - феврале 2023 года. Такое решение приняли 2 декабря на первом заседании Биржевого комитета по углю ведомства. ФАС России в качестве эксперимента предлагает проводить торги один раз в неделю. После получения первых результатов регулярность продаж может быть пересмотрена", - говорится в сообщении.