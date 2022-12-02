ЕС договорился о введении потолка цен на нефть из России

Евросоюз (ЕС) достиг договоренности по предложению Группы семи ввести потолок цен на нефть из РФ в $60 за баррель, в субботу это должен утвердить Совет ЕС. Об этом сообщил в пятницу журналистам постпред Польши при ЕС Анджей Садось.
"Польша согласилась на компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть в $60 за баррель, что позволит ЕС официально утвердить это решение в течение выходных", - заявил дипломат.
Польша была единственной страной ЕС, которая до настоящего момента блокировала введение потолка цен на нефть, требуя сделать его еще более низким.