ЕС договорился о введении потолка цен на нефть из России

Евросоюз (ЕС) достиг договоренности по предложению Группы семи ввести потолок цен на нефть из РФ в $60 за баррель, в субботу это должен утвердить Совет ЕС. Об этом сообщил в пятницу журналистам постпред Польши при ЕС Анджей Садось.