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3 часа назад

ЕС достиг договоренности о введении потолка цен на нефть из России в $60 за баррель

ТАССиещё 23

Евросоюз (ЕС) достиг договоренности по предложению Группы семи ввести потолок цен на нефть из РФ в $60 за баррель, в субботу это должен утвердить Совет ЕС. Об этом сообщил в пятницу журналистам постпред Польши при ЕС Анджей Садось.

ЕС договорился о введении потолка цен на нефть из России
Фото: ТАССТАСС

"Польша согласилась на компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть в $60 за баррель, что позволит ЕС официально утвердить это решение в течение выходных", - заявил дипломат.

В Китае раскрыли обман США с потолком цен на российскую нефть

Польша была единственной страной ЕС, которая до настоящего момента блокировала введение потолка цен на нефть, требуя сделать его еще более низким.

Рынки,Совет Европы,ЕС,
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