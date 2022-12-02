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2 часа назад

Евросоюз определился с потолком цен на нефть из России

Елена Прошина

Постпред Польши при Евросоюзе Анджей Садось заявил, что альянс наконец достиг договорённости по потолку цен на нефть из России. Он составит 60 долларов за баррель. Об этом сообщает агентство Reuters.

Евросоюз определился с потолком цен на нефть из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Польша согласилась на компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть в 60 долларов за баррель, что позволит ЕС официально утвердить это решение в течение выходных», – сказал Садось. Теперь это решение должен утвердить Совет ЕС.

Уточняется, что Польша стала единственной страной в альянсе, которая блокировала введение потолка цен на нефть за эту сумму. В свою очередь польская сторона выступила с требованием понизить планку до 30 долларов за баррель.

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Ранее в Японии назвали оскорбительным потолок цен на российскую нефть.

Рынки,Совет Европы,ЕС,
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