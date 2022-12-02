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37 минут назад

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: потолок цен на нефть из России будет регулируемым

Газета.Ru

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лимит цен на поставляемую морем российскую нефть будет регулируемым, значительно сократит доходы России и поможет стабилизировать мировые цены на энергоносители. Об этом сообщает ТАСС.

фон дер Ляйен: потолок цен на нефть из России будет регулируемым
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Это (потолок цен. — «Газета.Ru» значительно сократит доходы России, поможет нам стабилизировать мировые цены на энергоносители, что пойдет на пользу странам с формирующимся рынком во всем мире. Этот потолок будет регулироваться со временем», — сказала фон дер Ляйен.

Рынки,Еврокомиссия,
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