фон дер Ляйен: потолок цен на нефть из России будет регулируемым

«Это (потолок цен. — «Газета.Ru» значительно сократит доходы России, поможет нам стабилизировать мировые цены на энергоносители, что пойдет на пользу странам с формирующимся рынком во всем мире. Этот потолок будет регулироваться со временем», — сказала фон дер Ляйен.