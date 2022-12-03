Европу предупредили о последствиях введения потолка цен на нефть

Введение потолка цен на российскую нефть может привести к резкому повышению стоимости черного золота на мировых рынках, заявил первый зампред комитета по экономической политике Совфеда РФ Иван Абрамов. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что накануне государства «Большой семерки» (G7) и Австралия достигли консенсуса по введению потолка цен на российский энергоресурс на уровне $60 за баррель.
Абрамов подчеркнул, что искусственное регулирование рынка энергоресурсов приведет в конечном итоге к ажиотажному спросу, разрыву отлаженных логистических цепочек и «лавинообразному росту цен на топливо по всему миру».
По его оценке, последствия для населения Европы и экономики макрорегиона будут очень тяжелыми.
Сенатор уточнил, что экономика Евросоюза потеряет все свои конкурентные преимущества на очень длительный срок.
Абрамов резюмировал, что Россия не станет продавать нефть по такой цене. Москва будет сотрудничать с теми государствами, которые пожелают сотрудничать с РФ «на взаимовыгодных условиях».