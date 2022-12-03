Европу предупредили о последствиях введения потолка цен на нефть

Введение потолка цен на российскую нефть может привести к резкому повышению стоимости черного золота на мировых рынках, заявил первый зампред комитета по экономической политике Совфеда РФ Иван Абрамов. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что накануне государства «Большой семерки» (G7) и Австралия достигли консенсуса по введению потолка цен на российский энергоресурс на уровне $60 за баррель.

Абрамов подчеркнул, что искусственное регулирование рынка энергоресурсов приведет в конечном итоге к ажиотажному спросу, разрыву отлаженных логистических цепочек и «лавинообразному росту цен на топливо по всему миру».

По его оценке, последствия для населения Европы и экономики макрорегиона будут очень тяжелыми.

Сенатор уточнил, что экономика Евросоюза потеряет все свои конкурентные преимущества на очень длительный срок.