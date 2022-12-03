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2 часа назад

Сенатор предупредил о последствиях введения потолка цен на нефть

Илья Родин

Введение потолка цен на российскую нефть может привести к резкому повышению стоимости черного золота на мировых рынках, заявил первый зампред комитета по экономической политике Совфеда РФ Иван Абрамов. Об этом пишет РИА «Новости».

Европу предупредили о последствиях введения потолка цен на нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что накануне государства «Большой семерки» (G7) и Австралия достигли консенсуса по введению потолка цен на российский энергоресурс на уровне $60 за баррель.

ЕС договорился о введении потолка цен на нефть из России

Абрамов подчеркнул, что искусственное регулирование рынка энергоресурсов приведет в конечном итоге к ажиотажному спросу, разрыву отлаженных логистических цепочек и «лавинообразному росту цен на топливо по всему миру».

По его оценке, последствия для населения Европы и экономики макрорегиона будут очень тяжелыми.

Сенатор уточнил, что экономика Евросоюза потеряет все свои конкурентные преимущества на очень длительный срок.

Абрамов резюмировал, что Россия не станет продавать нефть по такой цене. Москва будет сотрудничать с теми государствами, которые пожелают сотрудничать с РФ «на взаимовыгодных условиях».

Рынки,Иван Абрамов,Совет Федерации,ЕС,
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