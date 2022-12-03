Зачем России понадобился «теневой флот»

Для перевозки нефти из России на фоне западных ограничительных мер закуплены свыше 100 танкеров. Для сохранения прежних объемов поставок потребуются еще десятки судов, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

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Эксперт компании Braemar Ануп Сингх подчеркнул, что в реестрах выросло число неназванных или новых покупателей. Он добавил, что неизвестные лица скупали танкеры, которые были спущены на воду 12-15 лет назад.

В частности, операторы приобрели до 29 супертанкеров (известны как VLCC), каждый из которых способен перевозить более 2 млн баррелей нефти. Кроме того, новые владельцы теперь у 31 танкера Suezmax (1 млн баррелей), и 49 Aframax (700 тыс. баррелей).

По его мнению, большая часть кораблей была предназначена для России.

В Гарвардском центре Дэвиса заметили, что на крупнотоннажных судов произошло большое количество сделок с неназванными покупателями. По данным экспертов, через некоторое время после продажи значительная часть танкеров оказалась в РФ.