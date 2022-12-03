Страна ЕС сократила импорт российского газа на 99%

В Италии заявили, что в октябре сократили импорт российского газа на 99%. Такие данные приводит в субботу газета Il Sole 24 Ore.

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По ее расчетам, в октябре итальянцы импортировали 31 млн куб. м российского газа через пункт в Тарвизио. Год назад, в октябре 2021-го, эта цифра составляла 2,29 млрд куб. м.

При этом отмечается, что в октябре установилась мягкая погода, кроме того заработали правила более экономного использования электроэнергии. В итоге Италия потребляла примерно на 1,35 млрд кубометров меньше, чем год назад.

За 10 месяцев весь итальянский импорт составил 60,8 млрд кубометров. Больше всего пришлось на долю Алжира - 19,3 млрд куб. м. Власти Италии заявляли, что уже сократили зависимость от российского газа вдвое и намерены полностью отказаться от российского газа к середине 2024 года.