ЕК выступила с новой информацией по потолку цен на нефть РФ

Потолок цен на российскую нефть предполагает наличие переходного периода. Об этом говорится в распространенном релизе Еврокомиссии.

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— Потолок цен также предусматривает плавный переход. Он не будет применяться к нефти, закупленной сверх предельной цены и загруженной на суда до 5 декабря и выгруженной до 19 января 2023-го, — говорится в сообщении.

Страны Евросоюза, как уточняется, намереваются лишать на 90 дней страховок и финансирования суда, которые перевозили российскую нефть по цене сверх установленной предельной.

Накануне страны ЕС достигли компромисса о введении потолка цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что польские власти дали согласие на данный компромисс объединения о введении потолка на российскую нефть в размерах указанной стоимости.