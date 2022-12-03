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1 час назад

Еврокомиссия: Введение потолка цен на российскую нефть предусматривает переходный период

Вечерняя Москва

Потолок цен на российскую нефть предполагает наличие переходного периода. Об этом говорится в распространенном релизе Еврокомиссии.

ЕК выступила с новой информацией по потолку цен на нефть РФ
Фото: ТАССТАСС

— Потолок цен также предусматривает плавный переход. Он не будет применяться к нефти, закупленной сверх предельной цены и загруженной на суда до 5 декабря и выгруженной до 19 января 2023-го, — говорится в сообщении.

Страны Евросоюза, как уточняется, намереваются лишать на 90 дней страховок и финансирования суда, которые перевозили российскую нефть по цене сверх установленной предельной.

Накануне страны ЕС достигли компромисса о введении потолка цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что польские власти дали согласие на данный компромисс объединения о введении потолка на российскую нефть в размерах указанной стоимости.

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Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что не стоит ждать отмены потолка цены на российскую нефть в 60 долларов, утвержденного Евросоюзом. Однако страны ЕС не просто так сделали его комфортным для России, они предполагают много оговорок в своих же санкциях.

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