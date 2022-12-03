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2 часа назад

Сийярто заявил, что Венгрию освободили от соблюдения потолка цен на российскую нефть

Газета.Ru

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что республика «много боролась» за национальные интересы во время переговоров в Евросоюзе (ЕС), в результате чего ее освободили от необходимости применения потолка цен на поставки сырья из России. Об этом министр сказал в своем Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной Meta).

Европейскую страну освободили от соблюдения потолка цен на нефть РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Во время переговоров о потолке цен на нефть мы много боролись за интересы Венгрии и в итоге добились успеха: Венгрия была освобождена от применения лимита цен на нефть», — написал Сийярто.

Ранее 3 декабря министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии заявил, что введение потолка цен на нефть из России, поставляемую морским путем, нанесет ущерб европейской экономике.

В этот же день Еврокомиссия сообщила, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.

ЕК выступила с новой информацией по потолку цен на нефть РФ

Тогда же высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что некоторые страны альянса G20 подали «позитивные сигналы» по поводу возможности соблюдения потолка цен на российскую нефть.

Рынки,Петер Сийярто,Еврокомиссия,ЕС,
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