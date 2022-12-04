Россия может перевезти в Азию своим флотом 80% перенаправленной из ЕС нефти

Российский флот может перевозить в Азию около 80% текущего морского экспорта нефти из РФ, при этом с мая страна перенаправила в Индию, Китай и Турцию две трети объемов нефти, поставлявшейся танкерами в Европу и США, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. Однако фрахт танкеров уже подорожал более чем вдвое, отмечает эксперт.
По подсчетам Международного энергетического агентства, с мая поставки танкерной российской нефти в США, Великобританию и страны ЕС сократились на 2,2 млн баррелей в сутки, однако две трети этого объема было перенаправлено в Индию, Китай и Турцию, отметил Потавин ТАСС в воскресенье.
"По нашей оценке, российского флота танкеров хватит, чтобы обеспечить экспорт нефти в Азию по морю примерно на 80% от текущих объемов", - сказал эксперт.
По его словам, у России есть достаточно большой флот, при этом нефтяные мощности "Совкомфлота" составляют около 7 млн тонн. Оценки его размеров различаются, но, по данным Braemar, речь может идти о 30 млн тонн, добавил эксперт.
Однако этого флота может не хватить на все объемы. Агентство Bloomberg сообщало, что владельцы танкеров подняли стоимость фрахта судов для доставки российской нефти накануне вступления в силу новых санкций ЕС, часть из них отказываются везти Urals. Агентство отмечает, что если раньше стоимость фрахта танкера из терминалов в портах Балтийского моря до Индии составляла от $9 до $11,5 млн, то теперь выросла до $15 млн.
Источники ТАСС в отрасли пояснили, что цены на фрахт росли, поскольку из-за отсутствия понимания, какие меры будет предпринимать Евросоюз, участники рынка старались как можно быстрее вывезти российскую нефть и нефтепродукты. В свою очередь, проблемы испытывают и потребители: часть объемов, особенно нефтепродуктов, им будет очень сложно найти на рынке. Не исключено, что в дальнейшем цена фрахта может вырасти еще сильнее на фоне адаптации к новым ограничениям.
Между тем эмбарго ЕС и ценовой потолок приведут к росту издержек нефтяников, отметил Потавин. "Очевидно, что им придется столкнуться с ростом логистических издержек, ведь путь танкера из Приморска в европейские порты составлял 3-4 дня, а путь до Индии составляет около месяца. В итоге грузооборот снижается, фрахт растет. И растет он заметно, так как в преддверии эмбарго цены на аренду танкерных мощностей взлетели более чем в 2 раза. По данным Bloomberg, стоимость транспортировки российской нефти из Балтики в Индию подросла до $20 за бочку", - сказал Потавин.
5 декабря вступает в силу эмбарго на поставку российской нефти по морю в страны ЕС. Страны Евросоюза согласовали в пятницу регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, на уровне 60 долларов за баррель, об аналогичном решении заявили страны Группы семи и Австралия. США, ЕС и Великобритания вводят запрет своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги в отношении танкеров, перевозящих нефть из России по цене выше согласованного уровня.
Между тем, РФ заявляла, что не станет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них.