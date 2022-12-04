Россия может перевезти в Азию своим флотом 80% перенаправленной из ЕС нефти

Российский флот может перевозить в Азию около 80% текущего морского экспорта нефти из РФ, при этом с мая страна перенаправила в Индию, Китай и Турцию две трети объемов нефти, поставлявшейся танкерами в Европу и США, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. Однако фрахт танкеров уже подорожал более чем вдвое, отмечает эксперт.

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По подсчетам Международного энергетического агентства, с мая поставки танкерной российской нефти в США, Великобританию и страны ЕС сократились на 2,2 млн баррелей в сутки, однако две трети этого объема было перенаправлено в Индию, Китай и Турцию, отметил Потавин ТАСС в воскресенье.

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"По нашей оценке, российского флота танкеров хватит, чтобы обеспечить экспорт нефти в Азию по морю примерно на 80% от текущих объемов", - сказал эксперт.

По его словам, у России есть достаточно большой флот, при этом нефтяные мощности "Совкомфлота" составляют около 7 млн тонн. Оценки его размеров различаются, но, по данным Braemar, речь может идти о 30 млн тонн, добавил эксперт.

На все может не хватить

Однако этого флота может не хватить на все объемы. Агентство Bloomberg сообщало, что владельцы танкеров подняли стоимость фрахта судов для доставки российской нефти накануне вступления в силу новых санкций ЕС, часть из них отказываются везти Urals. Агентство отмечает, что если раньше стоимость фрахта танкера из терминалов в портах Балтийского моря до Индии составляла от $9 до $11,5 млн, то теперь выросла до $15 млн.

Источники ТАСС в отрасли пояснили, что цены на фрахт росли, поскольку из-за отсутствия понимания, какие меры будет предпринимать Евросоюз, участники рынка старались как можно быстрее вывезти российскую нефть и нефтепродукты. В свою очередь, проблемы испытывают и потребители: часть объемов, особенно нефтепродуктов, им будет очень сложно найти на рынке. Не исключено, что в дальнейшем цена фрахта может вырасти еще сильнее на фоне адаптации к новым ограничениям.

Между тем эмбарго ЕС и ценовой потолок приведут к росту издержек нефтяников, отметил Потавин. "Очевидно, что им придется столкнуться с ростом логистических издержек, ведь путь танкера из Приморска в европейские порты составлял 3-4 дня, а путь до Индии составляет около месяца. В итоге грузооборот снижается, фрахт растет. И растет он заметно, так как в преддверии эмбарго цены на аренду танкерных мощностей взлетели более чем в 2 раза. По данным Bloomberg, стоимость транспортировки российской нефти из Балтики в Индию подросла до $20 за бочку", - сказал Потавин.

5 декабря вступает в силу эмбарго на поставку российской нефти по морю в страны ЕС. Страны Евросоюза согласовали в пятницу регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, на уровне 60 долларов за баррель, об аналогичном решении заявили страны Группы семи и Австралия. США, ЕС и Великобритания вводят запрет своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги в отношении танкеров, перевозящих нефть из России по цене выше согласованного уровня.