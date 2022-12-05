«Тинькофф» запустил торговлю заблокированными на СПБ Бирже акциями

Сначала клиентам будут доступны 18 акций. Продать бумаги смогут все инвесторы, купить — только квалифицированные.

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Клиенты «Тинькофф Инвестиций» смогут продать и купить заблокированные иностранные бумаги и паи биржевых фондов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на брокера.

Сделки будут проводиться на внебиржевом рынке. Избавиться можно будет только от бумаг, купленных на СПБ Бирже через «Тинькофф Инвестиции» или переведённых от другого брокера до 21 ноября 2022 года.

Продавать акции смогут все, покупать — только квалифицированные инвесторы, которые готовы дождаться разморозки бумаг. Брокер ожидает дисконта в районе 20–30%.

Ранее торговлю замороженными на СПБ Бирже бумагами запустил «Финам». В компании рассказали, что пока сделки носят единичный характер.