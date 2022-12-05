«Тинькофф» запустил торговлю заблокированными на СПБ Бирже акциями

Сначала клиентам будут доступны 18 акций. Продать бумаги смогут все инвесторы, купить — только квалифицированные.
Клиенты «Тинькофф Инвестиций» смогут продать и купить заблокированные иностранные бумаги и паи биржевых фондов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на брокера.
Сначала клиентам будут доступны 18 акций: Coca-Cola, NVIDIA, Bank of America, Netflix, PayPal, Shell, Boeing, Uber, расписки Li Auto, AT&T, HP, Activision Blizzard, Realty Income Corporation, Delta Air Lines, Coinbase, Alteryx и Crocs, а также Disney. Кроме того, в списке 12 ETF, среди которых Invesco China Technology, Vanguard S&P 500, SPDR Gold Shares и iShares MSCI China.
Сделки будут проводиться на внебиржевом рынке. Избавиться можно будет только от бумаг, купленных на СПБ Бирже через «Тинькофф Инвестиции» или переведённых от другого брокера до 21 ноября 2022 года.
Продавать акции смогут все, покупать — только квалифицированные инвесторы, которые готовы дождаться разморозки бумаг. Брокер ожидает дисконта в районе 20–30%.
Ранее торговлю замороженными на СПБ Бирже бумагами запустил «Финам». В компании рассказали, что пока сделки носят единичный характер.
В октябре «Тинькофф» начал торговлю заблокированными бумагами, купленными на внебиржевых торгах.