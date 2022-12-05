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3 часа назад

"Би-би-си": введение потолка цен на нефть из России привело к ее подорожанию

Газета.Ruиещё 1

Цены выросли после вступления в силу решения стран Евросоюза и G7 о введении потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Об этом сообщает телеканал «Би-би-си».

По данным издания, нефть марки Brent торгуется на рынках стран Азии по цене более $86 за баррель, что приблизительно на 1% больше, чем до введения ограничений.

Решение ОПЕК+ по нефти оказалось выгодным для России

«Решение ОПЕК+ сохранить квоту на прежнем уровне… само по себе является косвенной поддержкой нефтяного рынка», — сказал представитель медиахолдинга, специализирующегося на публикации ценовых котировок на нефть, S&P Global Platts Кан Ву.

Накануне стало известно, что страны G7 и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

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