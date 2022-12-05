Курс евро впервые с июля вырос выше 66 рублей

Курс евро впервые с 6 июля 2022 года превысил отметку в 66 рублей. Кроме того, он обновил максимум в паре с долларом. На биржах за европейскую валюту предлагают $1,0593 за единицу. Об этом пишет «Прайм».

Отмечается, что курс евро расчетами на «завтра» вырос по состоянию на 16.11 мск на 1,13 рубля, до 66,13 рубля. Доллар прибавил 33 копейки (62,33 рубля за единицу), юань 16 копеек (8,96).

Напомним, что в пятницу, 2 декабря, рубль впервые с 7 июля несколько ослабил свои позиции по отношению к евро.