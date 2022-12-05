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2 часа назад

Путин продлил ограничения на сделки с недружественными иностранцами

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин продлил на следующий год указ, согласно которому сделки в некоторых отраслях с активами недружественных иностранцев возможны только по специальному разрешению. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин продлил ограничения на сделки с недружественными иностранцами
Фото: РИА Новости РИА Новости

Распоряжение вступает в силу со дня подписания. «Внести в указ президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" изменение, заменив в пункте 1 слова "до 31 декабря 2022 года" словами "до 31 декабря 2023 года включительно"», – указано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Первоначальный указ президента запретил любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических предприятиях и недропользователях, а также по отдельному списку с долями в некоторых компаниях ТЭК и банков.

Ранее Владимир Путин подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды в России.

Рынки,Владимир Путин,
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