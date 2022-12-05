Акционеры «Лукойла» одобрили дивиденды в 793 рубля на акцию по итогам января — сентября

Внеочередное собрание акционеров российской нефтяной компании «Лукойл» одобрило выплату 537 руб. на акцию дивидендов из нераспределенной прибыли 2021 года и 256 рублей на акцию за январь — сентябрь 2022 года. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Фото: газета.ру газета.ру

Лиц, которые имеют право получить дивиденды, определят по состоянию на 21 декабря 2022 года. Номинальные держатели получат выплаты не позднее 10 января 2023 года, другие зарегистрированные акционеры компании — до 31 января.

Ценные бумаги «Лукойла» на Московской бирже к закрытию торгов 5 декабря торговались по 4 629 руб. за акцию.

В конце сентября пресс-служба российской государственной энергетической компании «Газпром» сообщила, что акционеры на внеочередном собрании приняли решение о выплате первых в истории холдинга промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2022 года. Размер платежей составит 51,03 рубля на акцию.