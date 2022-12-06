Во вторник утром рубль показал ослабление к основным иностранным валютам. Впервые с 14 октября курс доллара преодолел отметку в 63 рубля, следует из данных торгов на Московской бирже.

Со состоянию на 07:26, курс доллара повысился на 1,12 рубля, до 63,05 рубля. Чуть позднее – в 07:35 - он поднимался до 63,26 рубля (+1,47 рубля). К 07:36 курс евро был на уровне 66,33 рубля (+0,8 рубля).

Накануне российская валюта упала после того, как Запад ввел потолок цен на российскую нефть. Больше всего рубль снизился к европейской и китайской валютам. «Американец» повысился на 0,6% к рублю, «европеец» — на 1,5%.