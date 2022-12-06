Каждый пятый российский инвестор «заморозил» портфель

Почти каждый пятый неквалифицированный инвестор решил «заморозить» свой портфель на время кризиса, то есть прекратить совершать сделки на бирже и пересматривать состав портфеля. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим агентством A2:Research, сообщают «РБК Инвестиции».

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По итогам исследования выяснилось, что решение «заморозить» портфель приняли 19% респондентов. Оставшиеся 81% признались, что за последние полгода поменяли свою инвестиционную стратегию. Среди защитных активов наиболее надежными инвесторы назвали недвижимость (16%) и золото (12%). При этом 18% опрошенных считают, что самый безопасный способ для инвестиций в текущих условиях — покупка государственных и корпоративных облигаций.

Из-за нестабильности на рынке 21% опрошенных увеличили вложения в облигации. Так поступили преимущественно держатели умеренных (56%) и высокорискованных (39%) портфелей со средней доходностью от 10% до 30% годовых. Столько же инвесторов (21%) заявили, что за последние полгода нарастили долю акций российских компаний. При этом 14% респондентов полностью перешли на защитные инструменты, еще 13% прекратили инвестировать в индексы, CDO и паевые инвестфонды (ПИФы).