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57 минут назад

Каждый пятый российский инвестор «заморозил» портфель на время кризиса

Investing.com Россия

Почти каждый пятый неквалифицированный инвестор решил «заморозить» свой портфель на время кризиса, то есть прекратить совершать сделки на бирже и пересматривать состав портфеля. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим агентством A2:Research, сообщают «РБК Инвестиции».

Каждый пятый российский инвестор «заморозил» портфель
Фото: UnsplashUnsplash

По итогам исследования выяснилось, что решение «заморозить» портфель приняли 19% респондентов. Оставшиеся 81% признались, что за последние полгода поменяли свою инвестиционную стратегию. Среди защитных активов наиболее надежными инвесторы назвали недвижимость (16%) и золото (12%). При этом 18% опрошенных считают, что самый безопасный способ для инвестиций в текущих условиях — покупка государственных и корпоративных облигаций.

Из-за нестабильности на рынке 21% опрошенных увеличили вложения в облигации. Так поступили преимущественно держатели умеренных (56%) и высокорискованных (39%) портфелей со средней доходностью от 10% до 30% годовых. Столько же инвесторов (21%) заявили, что за последние полгода нарастили долю акций российских компаний. При этом 14% респондентов полностью перешли на защитные инструменты, еще 13% прекратили инвестировать в индексы, CDO и паевые инвестфонды (ПИФы).

В опросе приняли участие более 1200 россиян, у которых есть действующие инвестиционные счета.

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