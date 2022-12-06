Власти России рассматривают возможность установления минимальной экспортной цены нефти после того, как Австралия и страны G7 ввели потолок цен на нее на прошлой неделе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник отметил, что Москва рассматривает различные варианты. В частности, специалисты обсуждают возможность введения фиксированной цены одного барреля черного золота. Кроме того, Россия может установить размеры максимальной скидки на ресурс.

По словам собеседника агентства, пока нет информации о том, какую цену Россия посчитает приемлемой для себя.

Он подчеркнул, что это крайне важная инфомация, так как перевозчики смогут воспользоваться стандартными услугами страховых компаний только в том случае, если назначенная Москвой цена будет не выше $60 за баррель.