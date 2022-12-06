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2 часа назад

Bloomberg узнал о возможном ответе России на потолок цен на нефть

Илья Родин

Власти России рассматривают возможность установления минимальной экспортной цены нефти после того, как Австралия и страны G7 ввели потолок цен на нее на прошлой неделе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник отметил, что Москва рассматривает различные варианты. В частности, специалисты обсуждают возможность введения фиксированной цены одного барреля черного золота. Кроме того, Россия может установить размеры максимальной скидки на ресурс.

Зачем России понадобился «теневой флот»

По словам собеседника агентства, пока нет информации о том, какую цену Россия посчитает приемлемой для себя.

Он подчеркнул, что это крайне важная инфомация, так как перевозчики смогут воспользоваться стандартными услугами страховых компаний только в том случае, если назначенная Москвой цена будет не выше $60 за баррель.

В настоящее время на карту поставлены мировые поставки сырой нефти и «ключевой источник доходов Москвы», пояснил источник. Он добавил, что G7 надеется на продолжение поставок, но по ценам, которые не дадут возможность России и далее финансировать военный конфликт на Украине.

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