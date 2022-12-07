Цена на нефть обвалилась до годовых минимумов

Стоимость нефти марки Brent впервые с 27 декабря 2021 года опустилась ниже $77, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

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Отмечается, что стоимость нефти на мировых рынках опустилась на 3%.

В частности, по состоянию на 22.23 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,92%, до $77,03 за баррель. До этого цена ненадолго опускалась ниже $77, уточняет агентство.

Кроме того, подешевели январские фьючерсы на WTI. Они опустились на 3,19%, до $71,88 за баррель.