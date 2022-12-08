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3 часа назад

Мировые цены на нефть начали рост из-за ослабления антиковидных ограничений в Китае

Деловая газета "Взгляд"

Мировые цены на нефть в четверг начали рост в пределах 1%, поскольку рынки отреагировали на смягчение коронавирусных ограничений в Китае.

Мировые цены на нефть начали расти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.31 растет на 0,89%, достигая 77,86 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,94%, до 72,69 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что Китай в ряде крупных городов, в том числе в Шанхае и Ханчжоу, ослабил коронавирусные ограничения. Как отметил глава отдела исследований сырьевых товаров в Kotak Securities Ltd. Равиндра Рао это «вселяет надежду на оживление спроса», передает Bloomberg.

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