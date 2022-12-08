Инвесторы из США скупают акции европейских энергокомпаний

Инвесторы из США скупают акции энергетических компаний Евросоюза и Великобритании. Об этом сообщила в четверг газета Financial Times.

По ее данным, инвесторов из Соединенных Штатов привлекает низкая стоимость акций европейских фирм, особенно по сравнению с американскими компаниями. Например, акции BP и Shell торгуются по цене примерно в два раза ниже акций американских ExxonMobil и Chevron. Укрепление позиций компаний из США связано с восстановлением промышленности после пандемии коронавируса. В то же время европейская энергетика испытывает серьезные трудности в связи с экономическим кризисом и политическими рисками.

Некоторые инвесторы также ставят под сомнение планы европейских компаний по диверсификации источников энергии.

"Вы хороши в добыче нефти, а не в строительстве ветряных электростанций", - заявил Эндрю Гиллик, представитель консалтинговой компании Enverus.

"Инвесторам понятно, чем занимаются ExxonMobil и Chevron, но недостаточно ясно, что хотят делать Shell и BP", - подчеркнул он.

Европейские акционеры избегают инвестиций в энергетические компании по экологическим причинам, поскольку "их деятельность заключается в добыче ископаемых энергоресурсов, разогревающих планету", уточняет газета.

"Европейская база акционеров менее благосклонна к нефтегазовым компаниям, чем американская", - отметил Фред Фромм, инвестиционный менеджер финансовой организации Franklin Templeton.