Топ-5 событий на крипторынке-2022: чем запомнится этот год?

Яркий и динамичный 2022 год, полный новых событий и трендов на крипторынке, приближается к концу. Давайте подведем итоги и посмотрим, какие громкие события в криптоиндустрии имели место в этом году, и сделаем прогноз, какие направления будут трендовыми в приближающемся 2023 м.

Фото: Инвест-форсайт Инвест-форсайт

1. Банкротство FTX

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Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид использовал активы клиентов биржи для арбитражной торговли через свою фирму Alameda Research. Alameda Research имела на своем балансе $14,6 млрд, из которых $5,8 млрд были в FTT (токен FTX). Также у фирмы были обязательства на сумму $8 млрд, включая кредиты на сумму $2,2 млрд, обеспеченные FTT.

Новость о том, что у Alameda Research 40% активов состоят из FTT, триггернула рынок. Подлил масло в огонь CEO Binance, который объявил, что он ликвидирует $2,1 млрд в BUSD и FTT, полученные от выхода из FTX годом ранее. Падение FTT заставляло других участников продавать и забирать хоть часть капитала. Пользователи пытались вывести с платформы примерно $5 млрд за один день, и у FTX не было средств, чтобы покрыть это.

В результате FTX и вместе с ней 130 аффилированных компаний объявили о банкротстве по главе 11 Кодекса США о банкротстве. Оказалось, что у компании более $10 млрд задолженности среди 100 000+ кредиторов. Банкротство FTX признано крупнейшим крахом в истории криптовалютных бирж.

Крах FTX стал триггером для пробоя 5-месячного диапазона по биткоину и падением больше 20% за 2 дня.

2. Крах Terra и Luna

Стейблкоины — это криптоактивы, которые стремятся поддерживать паритет 1:1 с фиатной валютой, например с долларом США. Tether (USDT) и USD Coin (USDC) являются самыми широко используемыми стейблкоинами. Они выпускаются централизованными организациями, которые также поддерживают необходимые резервы в долларовом эквиваленте для обеспечения монеты.

Однако процесс выпуска и сжигания монет UST Terra выполнялся с помощью компьютерных программ — алгоритмично.

Разработчики «обещали», что люди могут обменять 1 UST на $1 в эквиваленте LUNA (например, 1 UST обменивался на 0,15 LUNA). При этом стоимость LUNA свободно колебалась в зависимости от спроса и предложения.

Проблема с алгоритмическими стейблкоинами в том, что у них высока вероятность провала в стрессовых ситуациях. Так, 9 мая чей-то вывод денег в размере $4 млрд снизил стоимость TerraUSD с $1 до $0,9. Кошельки всех держателей монеты упали на 10%, и паника начала распространяться. Количество выводов увеличилось настолько, что стабилизационный механизм Terra стал не справляться, из-за чего спред внутрисетевых свопов увеличился до 40% и оказал дополнительное давление на LUNA, резко понизив ее цену. Падение LUNA вызвало дополнительную панику и превратило весь процесс в смертельную спираль.

По оценке экспертов, в результате этого события инвесторы потеряли более $60 млрд, а биткоин упал на более чем 25% всего за неделю. По масштабу последствий крах Terra и Luna сравним с банкротством крупнейшей финансовой корпорации Lehman Brothers в банковском секторе.

3. Крах Celsius

На протяжении 2021 года существовало несколько арбитражных стратегий, которые предлагали трейдерам «безрисковый доход». Однако по мере роста спроса на такие стратегии, доходность по ним начала падать.

В результате некоторые компании, в том числе Celsius, стали предлагать более экзотические и рискованные инструменты для создания высокой доходности для вкладчиков. За неделю до коллапса LUNA/UST Celsius отправила деньги клиентов в anchor protocol, который позволял зарабатывать «безрисковый» процент на UST.

Более того, у Celsius был большой стейк в stETH. Пользователи могли стейкать ETH в ожидании слияния с PoW, но для того, чтобы не терять доступ к своему капиталу от «потери» ETH, взамен получали stETH. stETH и ETH всегда торговались 1:1, однако эта привязка также не выдержала, и пара просела более чем на 5%. Celsius, являясь большим холдером, просто не мог продать свои stETH, иначе он бы обрушил рынок.

В результате крах LUNA/UST и stETH/ETH привели к заморозке средств клиентов Celsius, а позже и банкротству компании по главе 11. Выяснилось, что у Celsius был дефицит более $1,2 млрд на балансе — с $5,5 млрд в обязательствах и $4,3 млрд в неликвидных активах.

Этот страх и недоверие передались держателям биткоина, который впоследствии упал более чем на 30% за данный период.

4. Взлом BNB Smart Chain

Убытки от взломов и эксплойтов DeFi достигли около $2 млрд в 2022 году, особенно из-за атак на межсетевые мосты. Binance — самая крупная по капитализации и объемам торгов биржа, у которой есть свой биржевой токен BNB. Сеть BNB состоит из сети BNB Beacon и сети BNB Smart. Этот мошеннический взлом затрагивает межсетевой мост BSC Token Hub, который соединяет две вышеописанные сети. Binance быстро приостановила транзакции в сети, но около $100 млн мошенники все же успели украсть до отключения сети.

5. Долгожданное «слияние» Ethereum После семи лет упорного труда разработчиков вторая по капитализации криптовалюта Ethereum совершила обновление The Merge и перешла на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake. Многие пользователи полагали, что с этим обновлением будет решена проблема масштабирования, однако стоимость и скорость транзакций остались практически на предыдущем уровне.

Обновление позволило снизить энергопотребление сети Ethereum более чем на 99%, что сделает ее по-настоящему производительной. Майнеров сменили валидаторы, которые теперь обрабатывают транзакции и предлагают блоки — это позволило снизить уровень инфляции с более 4% до менее 1%. Было мнение, что после обновления The Merge, пользователем станет доступен вывод ETH из стейкинга. Однако эта опция появится после апгрейда Shanghai через 6–12 месяцев. Несмотря на то, что ожидаемого взлета цены Ethereum после «слияния» не состоялось, это событие стало знаковым для крипторынка, подняв вопросы об экологической эффективности блокчейна и децентрализации.

Какие тренды нас ждут в 2023 году?

Подводя итоги уходящего года, хочется выделить несколько трендов, которые зарождались в 2022 году и могут быть перспективны в ближайшие годы. Из-за событий, описанных выше, усиливается регуляция. Например, SEC и CFTC угрожают криптобиржам правоприменительными действиями.

Несмотря на криптозиму, наблюдается институционализация криптоиндустрии: так, по итогам третьего квартала 2022 го 32% хедж-фондов инвестируют в цифровые активы, по сравнению с 20% в аналогичном периоде 2021 года. Сектор GameFi возрождается, по мнению Absolute Reports, размер рынка P2E-игр (Play-To-Earn) вырастет с $776,9 млн в 2021 году до $2,9 млрд к 2028 му.

Взломы смарт-контрактов не помешают, по мнению экспертов, росту DeFi в последующие годы. Капитализация рынка NFT вообще может достигнуть $146 миллиардов в 2025 году. А согласно отчету GlobalData, объем индустрии метавселенных будет расти на 39,8% в год, достигнув $996 млрд к 2030 году.