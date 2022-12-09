В Россию стали поступать импортные алкогольные напитки по параллельным каналам. Об этом сообщила компания «Лента», передает газета «Известия».

Уточняется, что возобновились поставки алкоголя тех брендов, которые официально ушли с российского рынка. Правительство РФ разрешило ввозить алкоголь без согласия правообладателя. К таким маркам относятся Aberfeldy, Jack Daniel's, Grant's и прочие.

В публикации указано, что в большинстве случаев цена на зарубежные напитки по параллельному импорту осталась прежней. Как уточнили в торговой сети «Лента», пока рано анализировать изменение спроса, так как эти продукты совсем недавно вернулись на отечественный рынок. Представитель ритейлера подчеркнул, что пока что никаких предпосылок для дефицита импортных напитков не наблюдается.

Представители «Магнита» подтвердили изданию, что планируют ввозить алкогольную продукцию без согласия правообладателей. Там уточнили, что развитие параллельного импорта выгодно, так как россияне не хотят отказываться от качественных зарубежных брендов, например, крепкого алкоголя. Хотя его доля в продаже невелика, отдельные покупатели находят этот товар внушающим доверие и готовы платить, отметили в «Магните».