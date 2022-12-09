Цена на российскую нефть обвалилась

После введения потолка цен в $60 за баррель на морские поставки российской нефти стоимость основного для России экспортного сорта Urals с отгрузкой в Приморске упала до $43,72 за баррель. Об этом написало издание Bloomberg со ссылкой на данные ценового агентства Argus.

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По словам аналитика Майкла Каролана, желающих купить российскую нефть в регионе просто нет, поэтому продавцам приходится максимально снижать цену для привлечения клиентов на большие объемы.

Каролан отметил, что с такой динамикой Urals вскоре может стать в два раза дешевле североморской эталонной Brent, которая в последние дни также бьет многомесячные минимумы.

Bloomberg также пишет, что в 2022 году 75% объема российской нефти отправляли на экспорт через западные порты. Отказ Европы от закупок означает, что теперь товар придется везти в Азию. Это гораздо дороже и дольше. В результате нефтяные компании потеряют в доходе, даже если удастся продавать товар по цене выше нынешней.

На этой неделе цена нефти Brent опускалась на лондонской бирже ICE ниже отметки в $77 за баррель впервые с 27 декабря 2021 года.