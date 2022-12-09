Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
2 часа назад

Argus: цена на российскую нефть с отгрузкой в Приморске упала до $43,72 за баррель

Газета.Ru

После введения потолка цен в $60 за баррель на морские поставки российской нефти стоимость основного для России экспортного сорта Urals с отгрузкой в Приморске упала до $43,72 за баррель. Об этом написало издание Bloomberg со ссылкой на данные ценового агентства Argus.

Цена на российскую нефть обвалилась
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам аналитика Майкла Каролана, желающих купить российскую нефть в регионе просто нет, поэтому продавцам приходится максимально снижать цену для привлечения клиентов на большие объемы.

Каролан отметил, что с такой динамикой Urals вскоре может стать в два раза дешевле североморской эталонной Brent, которая в последние дни также бьет многомесячные минимумы.

Bloomberg также пишет, что в 2022 году 75% объема российской нефти отправляли на экспорт через западные порты. Отказ Европы от закупок означает, что теперь товар придется везти в Азию. Это гораздо дороже и дольше. В результате нефтяные компании потеряют в доходе, даже если удастся продавать товар по цене выше нынешней.

На этой неделе цена нефти Brent опускалась на лондонской бирже ICE ниже отметки в $77 за баррель впервые с 27 декабря 2021 года.

На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.

Рынки,Еврокомиссия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители