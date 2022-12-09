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49 минут назад

Си Цзиньпин раскрыл планы Китая по импорту нефти и газа

Елена Прошина

Китай продолжит увеличивать импорт нефти и газа из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Об этом во время встречи с главами стран организации в Эр-Рияде председатель КНР Си Цзиньпин, передает «РИА Новости».

Си Цзиньпин раскрыл планы Китая по импорту нефти и газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Китай продолжит увеличивать импорт сырой нефти и сжиженного природного газа из стран ССАГПЗ», — сказал он.

Также по словам Си Цзиньпина, КНР намерена укреплять сотрудничество с государствами Персидского залива в области разработки нефтегазовых месторождений, экологически чистых и низкоуглеродных энергетических технологий и развивать расчеты по торговле топливом в юанях.

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В ССАГПЗ входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия. Си Цзиньпин прибыл в последнюю страну 7 декабря с государственным визитом. Он продлится до 10 декабря. В рамках визита председатель Китая примет участие в двух саммитах.

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