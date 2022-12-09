Си Цзиньпин раскрыл планы Китая по импорту нефти и газа

Китай продолжит увеличивать импорт нефти и газа из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Об этом во время встречи с главами стран организации в Эр-Рияде председатель КНР Си Цзиньпин, передает «РИА Новости».

«Китай продолжит увеличивать импорт сырой нефти и сжиженного природного газа из стран ССАГПЗ», — сказал он.

Также по словам Си Цзиньпина, КНР намерена укреплять сотрудничество с государствами Персидского залива в области разработки нефтегазовых месторождений, экологически чистых и низкоуглеродных энергетических технологий и развивать расчеты по торговле топливом в юанях.