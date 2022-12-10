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24 минуты назад

Китай предложил снизить влияние США в нефтяной отрасли

Lenta.ru

Арабским странам следует помочь Китаю снизить влияние США в нефтяной отрасли, предложил председатель КНР Си Цзиньпинь. Его слова приводит Reuters.

Китай предложил снизить влияние США в нефтяной отрасли
Фото:  Saudi Press Agency / Reuters Saudi Press Agency / Reuters

Источник агентства в Саудовской Аравии сказал, что Пекин лоббирует использование в торговле юаня вместо доллара США. По его словам, решение продавать небольшое количество нефти в юанях Китаю может иметь смысл для прямой оплаты китайского импорта, но «еще не время».

«[Китай также] будет в полной мере использовать Шанхайскую нефтяную и национальную газовую биржу в качестве платформы для проведения расчетов в юанях по торговле нефтью и газом», — сказал китайский лидер.

В материале говорится, что переход на торговлю в юанях поможет установить собственную валюту для расчета в нефтяных сделках и ослабить влияние Вашингтона на бизнес в этой сфере. Агентство также уточнило, что большая часть активов и резервов Саудовской Аравии выражена в долларах.

Ранее сообщалось о выгодах Пекина при закупках российской нефти. В частности, в период с апреля по июль Китай закупал российскую нефть со скидкой в 108 долларов за тонну.

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