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1 час назад

В Саудовской Аравии высказались о решении ОПЕК+ по добыче нефти

Майк Габриелян

ОПЕК+ приняла правильные решения по нефти, это показывают последние мировые события. Организация будет добиваться стабильности на мировом рынке. Об этом в воскресенье заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, передает канал Al Arabiya.

В Саудовской Аравии высказались о решении ОПЕК+ по добыче нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам министра, решение ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки от 5 октября оказалось правильным, если принять во внимание последние события в мире.

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«ОПЕК+ успешно преодолела все геополитические вызовы, пандемию, много эпизодов давления. Организация ставит на первое место сохранение стабильного рынка», — заявил министр на форуме в Эр-Рияде.

Он отметил, что санкции Запада против РФ и ценовые потолки «действительно не принесли четких результатов, в том числе меры, реализованные 5 декабря».

«Мы видим состояние неопределенности в их реализации», — заявил принц.

По его словам, Запад ввел потолок цен на российскую нефть с политическими целями. Но пока неясно, «смогут ли они достичь этих политических целей».

«Реакция России и то, какие действия она предпримет в ответ на эти инструменты, станут еще одним аспектом, который необходимо учитывать при рассмотрении положения дел на мировых рынках», - сказал он.

Принц Абдулазиз добавил, что в предстоящем году альянс продолжит уделять внимание стабильности рынка. При этом каждый член альянса ОПЕК+ будет участвовать в принятии решений.

Ранее российские власти неоднократно заявляли, что не будут соблюдать «потолки цен», вводимые Западом, и торговать со странами, которые их поддерживают.

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