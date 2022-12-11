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1 час назад

Bloomberg: Европа разыскивает новые источники поставок на фоне введения потолка цен на газ

Газета.Ru

После введения потолка цен на газ из России часть европейских стран стали искать другие источники поставок, а некоторые призвали снизить уровень предельных цен ради минимизации воздействия энергокризиса. Об этом сообщает Bloomberg.

Bloomberg: ЕС разыскивает новые источники поставок газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Предложение по снижению предельных цен до 220 с разницей между ценами в ЕС и на мировых рынках – до 35 евро, вызвало беспокойство у Германии, Нидерландов и Дании, которые призвали проявить осторожность в вопросе ограничения цен. То есть механизм корректировки цен должен действовать так, чтобы цены в регионе были на уровне мировых, так как Европа все еще ищет альтернативные источники поставок.

По словам дипломатов, сторонники более жестокого вмешательства по ограничению цен отказались соглашаться с предложением по снижению порога до 220. Поэтому группа из 12 стран заявила о необходимости еще большего снижения предельных цен.

В публикации отметили, что группа из 12 стран хочет, чтобы ограничения по цене распространились на все газовые хабы региона.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа дошла до абсурда в своем желании избавиться от зависимости от газа РФ, в результате став привязанной к поставкам американского сжиженного природного газа (СПГ). По словам представителя Кремля, в «данных отношениях у Брюсселя куда меньше взаимности».

Рынки,Дмитрий Песков,ЕС,
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