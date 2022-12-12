Мировые цены на нефть начали рост

Мировые цены на нефть в понедельник начали рост, поскольку рынки оценивают вероятность сокращения добычи в России.

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Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent gо состоянию на 8.56 выросла на 0,57%, buyedдо 76,53 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,84%, до 71,62 доллара, передает РИА «Новости».