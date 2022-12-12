Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
18 минут назад

Мировые цены на нефть начали рост из-за вероятности сокращения добычи в России

Деловая газета "Взгляд"

Мировые цены на нефть в понедельник начали рост, поскольку рынки оценивают вероятность сокращения добычи в России.

Мировые цены на нефть начали рост
Фото: ТАССТАСС

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent gо состоянию на 8.56 выросла на 0,57%, buyedдо 76,53 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,84%, до 71,62 доллара, передает РИА «Новости».

Инвесторы оценивают перспективы сокращения добычи Россией после введения потолка цен. Так, рыночный стратег Saxo Capital Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана, которого цитирует Bloombrtg, отмечает, что риск сокращения может дать «свежую поддержку рынку перед сложным 2023 годом».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители