Европа стала тратить запасы газа из хранилищ интенсивнее обычного

Европа из-за холодной погоды начала тратить запасы газа из хранилищ интенсивнее обычного. Отбор превысил средние значения для этого времени за последние годы, пишет «Интерфакс».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Температура, которая находится значительно ниже средних многолетних значений, заставляет страны тратить все больше газа, несмотря на призывы политиков экономить топливо.

Уровень запасов в хранилищах Европы упал до 88,48 процента. Однако это на 10,6 процентных пункта выше среднего показателя за последние пять лет. В США уровень резервов стал равен 72 процентам, что на два процентных пункта ниже среднего показателя за пять лет.

Европа хорошо подготовлена к падению температур благодаря большим запасам газа и позднему похолоданию в этом сезоне, заявлял ранее управляющий директор по энергетике, климату и устойчивому развитию Eurasia Group Раад Алкадири.