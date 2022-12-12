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43 минуты назад

Европа стала тратить запасы газа из хранилищ интенсивнее обычного

Lenta.ru

Европа из-за холодной погоды начала тратить запасы газа из хранилищ интенсивнее обычного. Отбор превысил средние значения для этого времени за последние годы, пишет «Интерфакс».

Европа стала тратить запасы газа из хранилищ интенсивнее обычного
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Температура, которая находится значительно ниже средних многолетних значений, заставляет страны тратить все больше газа, несмотря на призывы политиков экономить топливо.

Уровень запасов в хранилищах Европы упал до 88,48 процента. Однако это на 10,6 процентных пункта выше среднего показателя за последние пять лет. В США уровень резервов стал равен 72 процентам, что на два процентных пункта ниже среднего показателя за пять лет.

Европа хорошо подготовлена к падению температур благодаря большим запасам газа и позднему похолоданию в этом сезоне, заявлял ранее управляющий директор по энергетике, климату и устойчивому развитию Eurasia Group Раад Алкадири.

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы по итогам ноября достиг 92,8 процента. Это почти на 11 процентных пунктов больше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет.

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