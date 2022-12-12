В Казахстане прокомментировали вопрос газового союза с Россией

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что страна не обсуждает с Россией и Узбекистаном возможность создания газового союза. Комментарий чиновника по этому вопросу цитирует РИА Новости.

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«На самом деле вопрос строительства газового союза не обсуждался. Все обсуждения шли в формате двустороннего сотрудничества, скажем, Казахстана с РФ, Казахстана и Узбекистана. В трехстороннем формате не обсуждался, мы обсуждаем технические возможности наших систем — газотранспортных и так далее», — уточнил глава Минэнерго.

Он пояснил, что взаимодействие в газовой сфере требует согласования трех сторон, но речь идет о рабочих вопросах, а о создании «какого-то союза абсолютно не было разговоров».

С заявлениям о «тройственном газовом союзе» ранее притом выступил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай. Он пояснял, что целью может быть координация действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев перед этим говорил, что речь идет об инициативе президента России Владимира Путина.