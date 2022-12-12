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1 час назад

Ирак выступил против политизации на нефтяном рынке

ТАСС

Глава Миннефти Ирака Хайян Абдель Гани считает, что во избежание кризиса на нефтяные рынки должны влиять только экономические факторы. Соответствующее заявление он сделал в понедельник в Кувейте, отвечая на вопрос о последствиях введения потолка цен на российскую нефть.

Ирак выступил против политизации на нефтяном рынке
Фото: ТАССТАСС

"Мы стремимся предотвратить возникновение кризиса на мировых нефтяных рынках", - приводит его слова телеканал Asharq Al-Awsat. "Надеемся, что политизации нефти больше не будет", - сказал глава Миннефти.

5 декабря вступило в силу эмбарго на поставку российской нефти по морю в Евросоюз. Страны ЕС также согласовали регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Об аналогичном решении заявили государства Группы семи и Австралия. Кроме того, западные страны ввели запрет своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги в отношении танкеров, перевозящих нефть из России по цене выше согласованного уровня.

Рынки,ЕС,
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