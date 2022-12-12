Ирак выступил против политизации на нефтяном рынке

Глава Миннефти Ирака Хайян Абдель Гани считает, что во избежание кризиса на нефтяные рынки должны влиять только экономические факторы. Соответствующее заявление он сделал в понедельник в Кувейте, отвечая на вопрос о последствиях введения потолка цен на российскую нефть.

"Мы стремимся предотвратить возникновение кризиса на мировых нефтяных рынках", - приводит его слова телеканал Asharq Al-Awsat . "Надеемся, что политизации нефти больше не будет", - сказал глава Миннефти.

5 декабря вступило в силу эмбарго на поставку российской нефти по морю в Евросоюз. Страны ЕС также согласовали регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Об аналогичном решении заявили государства Группы семи и Австралия. Кроме того, западные страны ввели запрет своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги в отношении танкеров, перевозящих нефть из России по цене выше согласованного уровня.